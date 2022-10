Schreuder krijgt pak rammel met Ajax en krijgt kritiek: "Het is aan mij"

Ajax ging in de Champions League met de billen bloot tegen Napoli. Het verloor in eigen huis maar liefst met 1-6.

Ajax kwam na nog geen tien minuten op voorsprong, maar tegen de rust stond het al 1-3 voor de Italianen. Het werd uiteindelijk een stevige afstraffing voor Alfred Schreuder (1-6). De oefenmeester van de Amsterdammers kreeg veel kritiek omdat hij pas een goed kwartier voor tijd een eerste vervanging doorvoerde. Schreuder legde achteraf uit waarom.

“Als ik dat nodig had gevonden, dan had ik dat gedaan. Het is aan mij”, zei hij heel duidelijk na afloop van de partij. Voetballend bracht zijn ploeg onvoldoende. “Dan kom je in de problemen tegen Napoli en dat zag je vandaag. De 1-3 voor de rust was een mentale tik.”

Meteen na de rust kwam 1-4 en was de match helemaal gespeeld. “Zij hadden een heel goede dag en wij een heel slechte dag. Dat zag je vandaag ook. Als je naar Napoli en Liverpool kijkt, zie je dat ze een maat te groot voor ons zijn. Dat is duidelijk. Ik denk dat we als team niet goed genoeg zijn op dit moment. Ik kan wel zeggen wie er allemaal verkocht is, maar daar gaat het niet om.”