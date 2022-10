🎥 Michy Batshuayi kan in Europa wel scoren voor Fenerbahçe

Michy Batshuayi heeft nog eens gescoord voor Fenerbahçe.

Sinds deze zomer speelt Michy Batshuayi voor Fenerbahçe. Vooralsnog was het nog geen al te groot succes. In de Turkse Süper Lig scoorde hij nog niet. Ook kwam hij nog maar nauwelijks in actie.

In de Europa League heeft Batshuayi meer geluk. Hij staat meer op het veld en tegen Dinamo Kiev scoorde hij ook. Dat was al van 8 september geleden.

Tegen Larnaca maakte Batshuayi daar verandering in. Na bijna een half uur werd hij de diepte ingestuurd en hij opende de score. Uiteindelijk won Fenerbahçe met 2-0.