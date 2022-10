Zirkzee hoopt dat zijn coach ook voor tweespitsensysteem gaat opteren: "Zou heel graag met hem samenspelen"

Zouden ze bij Anderlecht nog eens denken aan de gemiste transfer van Joshua Zirkzee? De Nederlander zit momenteel bij Bologna en daar moet hij de concurrentie aangaan met ene Marko Arnautovic. Maar zo ziet hij het zelf niet.

Voor Zirkzee is Arnautovic een voorbeeld. "Afgelopen seizoen speelde ik als een van de twee spitsen", zegt hij over zijn verblijf bij Anderlecht. "Ik zou graag met Arnautovic willen spelen. Hij is een topspeler, sterk en technisch. Mentaal ook erg sterk. Ik praat vaak met hem. Hij is een voorbeeld voor ons jonge spelers."

Voorlopig speelt zijn coach met één spits en dus heeft hij nog maar twee keer minuten gekregen. Na zijn vertrek bij Bayern hoopt hij zich wel te kunnen lanceren bij Bologna. "In de verre toekomst zou ik best terug willen. Wie zou niet willen spelen voor Bayern? Dat is een droom die zou uitkomen", klinkt het nog.