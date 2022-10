Opnieuw slechte beoordelingen voor De Ketelaere in Italiaanse media na zwakke match tegen Chelsea

AC Milan verloor gisteren in en tegen met 3-0 en Charles De Ketelaere maakte opnieuw geen goeie beurt.

Charles De Ketelaere mocht bij AC Milan voor de tweede keer startten in de basis in de Champions League, net zoals tegen RB Salzburg. De Ketelaere werd in de 65ste minuut gewisseld en had net voor de rust dé kans om AC Milan op gelijke hoogte te brengen, maar schoot iets te zwak op doel.

In de Italiaanse media kreeg De Ketelaere weer heel wat slechte beoordelingen. Gianfranco Zola, die nog bij Chelsea en in de Serie A speelde zegt er het volgende over. “De kwaliteiten zijn er, maar hij moet nog aanweziger worden en scherper voor de dag komen. De Ketelaere moet zijn kwaliteiten tonen en in dienst stellen van het team. Hij had altijd twee tegenstanders bij zich en kon zich daar niet onderuit spelen", aldus Zola bij Prime Video.

Heel wat Italiaanse media gaven De Ketelaere een onvoldoende voor zijn match tegen Chelsea. Zo kreeg hij vaak een 4,5 op 10. Zijn coach Pioli verdedigde De Ketelaere: “We moeten niet kijken naar individuele prestaties. Ik kijk dus niet naar De Ketelaere, maar naar het hele team. Het was een teleurstellende prestatie van ons.”