Zo ver gaat het: Iraanse televisie zendt CL-wedstrijd van volksheld niet uit nadat hij kritiek had op regime

De Iraanse televisie heeft de wedstrijd tussen Porto en Bayer Leverkusen niet uitgezonden. Niets speciaals zou u zo denken, maar toch wel... Normaal zenden ze alle wedstrijden uit waarin Porto-spits Mehdi Taremi te zien zou kunnen zijn, maar die had vorige week nog kritiek op het regime.

In Iran is het al maanden onrustig omwille van vrouwen die vervolgd worden voor het niet dragen van de hoofddoek. Onlangs nog moest een jonge vrouw dat bekopen met de dood. Taremi zette daarop zijn Instagrampagina op zwart als kritiek op het conservatieve en religieuze beleid in zijn streng islamitsch thuisland.

Als reactie daarop besloot het regime om nu geen wedstrijden van de spits meer uit te zenden in Iran. Mogelijk gaan ze wel ook het WK moeten boycotten, want heel de Iraanse selectie staat achter het volk. De Iraanse volksheld gaf trouwens de twee assists in de 2-0-zege van zijn ploeg tegen Bayer Leverkusen.