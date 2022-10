De longen van Antwerp: "Je moet voor de titel gaan, anders heeft het geen zin om op het veld te komen"

Hij lijkt na een match meestal klaar om er nog eentje te spelen. Alhassan Yusuf is de werker die Mark van Bommel nodig had op zijn middenveld en hij staat dan ook altijd in de basis. En de Nigeriaan is niet beroerd om de torenhoge ambities uit te spreken.

Yusuf was vorig seizoen ontgoocheld. "Ik vind niet dat we vorig seizoen op een ­correcte plaats zijn geëindigd. We konden beter doen dan die vierde plaats. Ook ik. We hadden zelfs de titel kunnen pakken met die kern", zegt hij in GvA. "Nu is onze ploeg nog ­sterker. Er is meer kwaliteit en de onderlinge concurrentie is ­toegenomen. Op elke positie. De mentaliteit is ook anders. We vechten voor alles. Dit seizoen ­moeten we echt beter doen. Je moet altijd voor een titel gaan, anders heeft het geen zin om het veld te betreden."

Met ook een duidelijke visie van de trainer én een duidelijke hiërarchie. "Of het nu tijdens de wedstrijd of op ­training is, Pieter (Gerkens, red.) staat bijna altijd naast me. Hoe meer je samenspeelt, hoe beter je mekaar ook gaat begrijpen en hoe beter je wordt als duo. Samen ­zorgen we voor de balans in het elftal. Rukt Pieter mee op, dan blijf ik. Ga ik wat hoger pressen, dan zal hij iets dichter bij de ­verdediging blijven."