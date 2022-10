Fabio Silva weer ongelukkig bij afwerking: "We mogen fier zijn op prestatie, niet op resultaat"

Fabio Silva was bij de beteren bij Anderlecht, maar weer kwam hij niet tot scoren. En deze keer was hij er heel dichtbij, maar West Ham-doelman Areola stak er een handje voor.

Het was een heel goeie kans op assist van Refaelov. Heel het stadion veerde recht, maar Silva kopte te centraal. "Areola pakte uit met een geweldige save", vond hij. "We hebben het geprobeerd, maar je kan niet elke match scoren. Ik blijf proberen."

Anderlecht moet zich vastklampen aan strohalmen. De eerste helft was echt niet slecht tegen toch wel een goed Premier League-team. "We mogen trots zijn op de prestatie van het team, maar niet op het resultaat natuurlijk", zei Silva. "West Ham is het beste team in onze groep."

Vandaag laten zien waartoe we in staat zijn

Felice Mazzu ging akkoord met zijn spits. “Uiteraard voel je na zo’n wedstrijd frustratie”, vertelde Mazzu op een persconferentie. “Het was 75-80 minuten lang heel positief. We probeerden als staf een boodschap mee te geven die mijn spelers oppikten op het gebied van intensiteit, goesting, organisatie en agressie. Dit zijn aspecten van het spel waarin we proberen te verbeteren. Vandaag hebben we laten zien dat we daartoe in staat zijn.”