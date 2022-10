Kopzorgen bij RWDM: belangrijke spelers nog steeds in de ziekenboeg

RWDM is niet gestart aan het seizoen zoals gehoopt. Vanavond staat er al een levensbelangrijk duel op de planning tegen Beerschot.

Na zeven speeldagen staat RWDM op een teleurstellende zesde plek in de Challenger Pro League. Vorig seizoen zaten ze in de restreekse duels tegen Seraing op een zucht van promotie naar eerste klasse, maar dit seizoen hebben ze moeite om de top van het klassement bij te houden. Ze sprokkelden slechts negen punten in zeven wedstrijden, en dat is echt ondermaats voor RWDM. RSCA Futures, SK Beveren, Beerschot, Lommel en Lierse Kempenzonen staan allemaal voor de trotse ploeg uit Molenbeek.

Eén van de mogelijke factoren van de moeilijke seizoensstart is de ziekenboeg bij RWDM. De belangrijke spits Obbi Oularé (die in december hoopt terug te zijn) kwam dit seizoen nog niet in actie. Ook Kylian Hazard (die een kleine spierscheur opliep) was dit seizoen nog niet op niveau in de vier duels die hij op het veld stond. Verder is ook Rikelmi met tandpijn buiten strijd en moet Glenn Claes ook hopen om in de maand december te kunnen terugkeren. Krijgen we nog een comeback van RWDM dit seizoen?