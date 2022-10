🎥 Belg scoort scoort zijn 1e goal voor Fulham

Andreas Pereira heeft een 1e keer voor Fulham gescoord. Sinds dit seizoen speelt hij voor de Londense club.

Fulham is de volgende club van Andreas Pereira. Hij stond al in bijna elke wedstrijd als aanvallende middenvelder in de basis.

Ook op het veld van West Ham mocht Pereira starten. Hij had wel al een assist gegeven, maar nog niet gescoord. Lang moest hij daar niet meer op wachten. Na 5 minuten werd hij diepgestuurd hij fusilleerde doelman Lukasz Fabianski.