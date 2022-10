Bondscoach Roberto Martinez tevreden met de EK-loting: "Dit moet lukken"

De Rode Duivels kennen hun tegenstanders voor de kwalificaties voor het EK 2024. Bondscoach Roberto Martinez is tevreden.

Oostenrijk, Zweden, Azerbeidzjan en Estland. Dat zijn de tegenstanders van de Rode Duivels voor de kwalificaties voor het EK in 2024.

Bondscoach Roberto Martinez was tevreden met die loting. "Dit is echt een goede groep", reageerde hij bij Het Laatste Nieuws. "Oostenrijk en Zweden zijn 2 landen die tegen iedereen punten kan pakken. Tegen Estland speelden we in het verleden ook al. Enkel Azerbeidzjan is nieuw."

"Tegen Oostenrijk en Zweden zullen we goed moeten zijn, maar als we op ons best zijn, zullen we ons altijd moeten kwalificeren. Het moet lukken", sloot Martinez af.

De top 2 plaatst zich voor het EK in Duitsland. In de kwalificaties zal België 8 wedstrijden moeten spelen en geen 10. Daardoor zullen de Rode Duivels 2 extra oefenwedstrijden spelen.