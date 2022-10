Degryse ziet dat Yaremchuk voor zijn plaats zal moeten vechten: "Zo'n som, en dan die concurrentiestrijd: dat is niet leuk"

Club Brugge legde deze zomer een recordbedrag op tafel om Roman Yaremchuk naar Jan Breydel te halen. De Oekraïnse spits kreeg zaterdag zijn kans tegen Westerlo, maar wrong nogal redelijk wat kansen de nek om. Marc Degryse denkt dat hij tijd nodig heeft.

"Wat opvalt, is dat Yaremchuk voorlopig geen meevaller is. Ook toen hij tegen Standard mocht starten een paar weken geleden, liep hij achter de feiten aan. Da's niet zozeer een probleem voor Club, wel voor hemzelf. We mogen meer verwachten van een spits van 16 miljoen", zegt Degryse in HLN.

Yaremchuk moet afrekenen met te duchten concurrentie. "Het 'probleem' van Yaremchuk is dat het duo Jutgla-Sowah zo goed draait. Wie had in augustus gedacht dat Sowah plots zo belangrijk zou worden? Het is goed dat Hoefkens een speler van 16 miljoen op de bank durft zetten. Het gaat tijd kosten vooraleer we de Yaremchuk van z'n beste jaar bij Gent gaan zien. Vroeg of laat komt dat wel, beseffen ze ook bij Club. Het wordt aanzien hoe hij ermee omgaat. Zo'n som, en dan die concurrentiestrijd: dat is niet leuk."