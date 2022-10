Kritiek groeit over ex-Anderlecht speler Michel Vlap bij Twente: "Te weinig op dit moment"

Twente nam Vlap deze zomer definitief over van Anderlecht.

Michel Vlap is het grootste deel van de tijd basisspeler bij Twente, maar toch krijgt de Nederlander wat kritiek.

Vlap scoorde wel twee goals en gaf een assist in de voorrondes in de Conference League, maar Twente werd toen wel uitgeschakeld door Fiorientina. Dat dateert al van half augustus. Net zoals de laatste en enige assist van Vlap in de Eredivisie.

Daarvoor krijgt Vlap nu kritiek. "FC Twente heeft echt de nek uitgestoken door twee miljoen voor hem te betalen. Ze hadden écht het vertrouwen dat hij meer zou gaan leveren. Vlap staat dit seizoen op één assist. Dat kan gewoon niet voor een 'nummer 10' van FC Twente", is te horen in de Nederlandse podcast De Ballen Verstand van de Tubantia.

"Hij is overijverig en van goede wil, maar het is te weinig op dit moment. Ik denk wel dat de technische staf na gaat denken over een alternatief, want hij brengt gewoon te weinig."