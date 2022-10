Michel Preud'homme weet het zeker: "Club Brugge is hen Europees voorbij"

Als voormalig trainer van Club Brugge en in de Portugese competitie kent hij beide erg goed.

Het is ondertussen al bekend. Club Brugge doet het in de Champions League uitstekend. Het won in Porto en klopte thuis Atlético Madrid. Voormalig Club Brugge trainer Michel Preud’homme ziet het allemaal graag.

Vooral de 0-4 in en tegen Porto maakte indruk. “Porto is altijd één van de best geleide clubs in Europa geweest. Het speelt niet in één van de grote competities, maar heeft toch vaak Europese kwartfinales halve finales bereikt, zelfs finales. Ze werken er keihard, kopen onbekende spelers en verkopen ze duur. Die avond zijn we getuige geweest van een machtsoverdracht: Club Brugge heeft in Europa de positie van Porto overgenomen”, zegt de ex-trainer van Club Brugge in Humo.

Als we de naar de totale marktwaarde op Transfermarkt kijken, is er nog altijd een significant verschil tussen de twee clubs. De selectie van Porto is op dit moment zo’n 257 miljoen euro waard, die van Club Brugge 161,05 miljoen. Op 26 oktober heeft Club de kans om de stelling van Preud’homme te bewijzen, dan ontvangt het Porto.