Lokonga ging verhaal halen bij Roberto Martinez: "Dat was een gemakkelijk excuus"

Sambi Lokonga kon het in maart niet begrijpen dat hij van bondscoach Roberto Martinez geen speelminuten kreeg bij de Rode Duivels.

Op dat moment nodigde bondscoach Roberto Martinez een reeks jongeren uit voor de Rode Duivels. Spelers met meer dan 50 caps achter hun naam zaten niet in de selectie. Maar Lokonga mocht niet spelen.

“Ik nam telefonisch contact op met Martinez, want ik was echt boos”, klinkt het bij La Dernière Heure. “Ik dacht er zelfs aan om te stoppen bij de Rode Duivels, zo boos was ik.”

Lokonga kreeg ook de nodige uitleg van Martinez. “Hij zei me dat hij de voorkeur gaf aan spelers die bij hun club speelden. Hij was ook niet tevreden over mijn trainingen. Mij afschilderen als een bad boy is een gemakkelijk excuus.”