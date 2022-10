🎥 Harverscheurend: Nederlandse voetballer barst in tranen uit tijdens interview

Go Ahead Eagles speelde gisteren 1-1 gelijkt egen Heerenveen. Een goed resultaat, maar aanvoerder Bas Kuipers had het heel moeilijk na de wedstrijd. Zijn vader had immers deze week een hersenbloeding gekregen.

De vader van Kuipers kreeg woensdag twee keer een hersenbloeding. “De laatste is hem fataal geweest”, vertelt hij. “Zijn lichaam is er nog wel, maar zijn hersenen doen het niet meer en de dokters kunnen niks meer voor hem doen, dus voor mij is het een pittige week geweest.” Kuipers wou wel absoluut op het veld staan. ”Ik haal hier heel veel kracht uit. Mijn vader was groot fan. Hij vond het geweldig om te komen kijken, hij hield van de Eagles en vond het geweldig om hier te zijn. Daarom heb ik besloten om vandaag te spelen. Ik kan niet de hele tijd zijn hand vasthouden. Ik denk dat hij ook weet dat het goed is en graag wilde dat ik hier vandaag zou staan.” Sterkte Bas 🙏 pic.twitter.com/z4CCHbdEf2 — ESPN NL (@ESPNnl) October 15, 2022