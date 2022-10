Doelman van Atletico Madrid voor onbepaalde tijd out

Atletico Madrid won zaterdagavond met 0-1 op bezoek bij Athletic Club Bilbao, maar zag wel doelman Jan Olbak uitvallen.

In de loop van de tweede helft moest de Sloveense doelman Jan Oblak van Atletico Madrid vervangen worden. Ivo Grbic hield als invaller zijn netten ongeschonden.

Oblak blesseerde zich in een luchtduel met Alex Berenguer in de 70ste minuut. Atletico laat ondertussen op hun website weten dat Oblak eventjes out zal zijn.

Hij liep een blessure aan de rechterschouder en een lichte hersenschudding op. Hoe lang de 29-jarige Sloveen onbeschikbaar is, is niet duidelijk.