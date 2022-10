Imke Courtois 100 procent zeker: "Geen twijfel, Eden Hazard moet mee naar WK"

Eden Hazard beleeft moeilijke tijden met bitter weinig speelminuten bij Real Madrid, maar voor het WK lijkt er geen twijfel te zijn.

De kans dat bondscoach Roberto Martinez Eden Hazard opneemt in zijn selectie voor het WK in Qatar lijkt bijzonder groot. Ook analiste Imke Courtois is overtuigd.

“Hazard meenemen? Natuurlijk, geen twijfel, al is het de laatste jaren een stuk minder. Of hij er in de basis moet starten, is een andere discussie”, zegt ze in De Zondag.

“Charles De Ketelaere en vooral Leandro Trossard kunnen best zijn plaats overnemen. Maar Hazard is wel nog steeds een goeie voetballer en een goeie aanvoerder, denk ik, alleen al omwille van zijn belang voor het groepsgebeuren moet hij mee.”