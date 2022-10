Joshua Zirkzee start tegen Napoli een eerste keer en scoort ook zijn eerste goal, maar Bologna verliest wel

Joshua Zirkzee verhuisde afgelopen zomer van Bayern München naar Bologna. Anderlecht had niet genoeg middelen om de Nederlander definitief over te nemen na zijn seizoen op huurbasis.

Bij Bologna liep het nog niet altijd even goed voor Zirkzee. Hij mocht tot nu toe nog maar drie keer invallen en had nog maar 41 minuten op het veld gestaan bij de Italiaanse club.

Uitgerekend tegen Napoli, de leider in het klassement voor deze speeldag, mocht Zirkzee een eerste keer startten. Hij opende de score na 41 minuten voor Bologna. Juan Jesus zorgde er wel nog voor dat het 1-1 stond bij de rust.

Vier minuten na de rust zette Lozano Napoli 2-1 voor, maar Barrow bracht Bologna snel weer langszij. Twintig minuten voor tijd bracht ex-Charleroi spits Victor Osimhen Napoli weer op voorsprong en zo blijft Napoli leider in de Serie A.

JOSHUA ZIRKZEE GIVES BOLOGNA THE LEAD OVER NAPOLI!!!! IT'S HIS FIRST START AND HIS FIRST GOAL FOR BOLOGNA!!! CHE BEL ASSIST DI ANDREA CAMBIASO!!!pic.twitter.com/N49vnNp2Bi