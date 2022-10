Nederlandse voetbalbond reageert op Feyenoorder Kökcü die speciale band weigert te dragen

Orkun Kökcü wilde zondag de speciale One Love band voor aanvoerders niet dragen. Hij gaf die door aan ploegmaat Gernot Trauner.

In een reactie op de sociale media van de club liet Kökcü weten dat hij dat deed door zijn geloofsovertuiging, zo klonk het bij de 21-jarige Turk. Zijn volledige reactie kan je HIER nalezen.

De Nederlandse Voetbalbond KNVB liet weten dat iedereen de vrije keuze heeft om aan dit soort acties al dan niet deel te nemen.

One Love is een statement vanuit het voetbal vóór verbinding en diversiteit en daarmee tegen alle vormen van discriminatie. Dus niet alleen lhbtiq+-discriminatie. De kleuren van het logo zijn ook geen regenboogkleuren, maar symboliseren afkomst, ras, genderidentiteit en seksuele geaardheid. Uiteindelijk is iedereen natuurlijk vrij om dit uit te dragen”, aldus de KNVB.