"Misschien is hij wel de transfer van het seizoen in de Premier League"

Leicester City beleefde een wel heel moeilijke competitiestart, maar de 2-0-zege tegen Leeds zorgt voor het nodige vertrouwen.

Bij Leicester krijgt vooral Wout Faes enorm veel lof. “Er is opnieuw agressie en drive om de nul te houden en daar heeft de invloed van Wout Faes veel mee te maken”, klonk het bij Sky Sports over onze landgenoot. “In de 5 Premier League-matchen dat Faes in de basis stond, heeft Leicester 7 punten gesprokkeld en 3 keer de nul gehouden.”

Faes vertrok deze zomer bij Reims. Leicester betaalde 17 miljoen euro voor Faes, maar de transfer werd geen groot nieuws in Engeland. “Maar als je ziet welke impact hij nu heeft en rekening houdt met zijn relatief lage transfersom naar Premier League-normen, dan is hij misschien wel een kandidaat voor de transfer van het seizoen.”

“Tegen Leeds troefde hij een kwartier voor tijd 4 tegenstanders af in één actie. Daar kreeg hij bijna een staande ovatie voor. De Leicester-fans hebben een nieuwe held. Achterin zorgt Faes voor zekerheid, Leicester kan aan zijn klim in de stand beginnen.”