Romelu Lukaku woedend op Engelse tabloid die hem beschuldigt van roken: "Mijn mensen zullen jullie snel contacteren"

De Engelse tabloid 'The Sun' is stevig in de fout gegaan over Romelu Lukaku.

De Britse tabloid The Sun, die geen al te goede reputatie heeft, pakte uit met een foto waarop Romelu Lukaku te zien zou zijn waarop hij een e-sigaret aan het roken is. "Om zijn bezorgdheden over zijn fitheid te vergeten." Maar de man op de foto was helemaal Romelu Lukaku niet. The Sun verwijderde het bericht alweer, maar het circuleerde toch op het internet. Lukaku zelf reageerde op sociale media op het foutieve bericht. "Jullie hebben het aan de stok met de verkeerde. Blijf verdomme maar spelen. Mijn mensen zullen zeer snel met jullie contact opnemen", klonk het scherp. 📲 Romelu Lukaku (Instagram) répond au journal The Sun l’ayant faussement accusé de fumer une e-cigarette et ayant pointé du doigt sa soi-disant « mauvaise condition physique »



”Vous jouez avec la mauvaise personne. Continuez de jouer. Mon entourage vous contactera très bientôt“ pic.twitter.com/cb9YsELqbu — Actu @BelRedDevils 🇧🇪 (@BelgianPlayers) October 21, 2022