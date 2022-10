Guardiola ondanks "fantastisch" doelpunt De Bruyne toch weer streng: "Nog niet aan topniveau"

Manchester City won mede dankzij een goal van Kevin De Bruyne van Brighton.

Kevin De Bruyne gaf tegen Brighton eens geen assist, maar kon voor het eerst sinds augustus nog eens scoren bij Manchester City. De Bruyne zit in 15 matchen bij City dit seizoen nu aan 11 assists en 2 goals.

Desondanks de 3-1 zege en de goal van Kevin De Bruyne was Pep Guardiola toch weer streng. “Het was een moeilijke wedstrijd. Ik ben wel heel tevreden dat we de 3 punten pakken.”

"Het was een meesterlijk doelpunt. Fantastisch. Maar hij zit nog niet aan zijn topniveau. Hij kan nog beter. Dat weet hij zelf ook” zei de Spanjaard over De Bruyne.