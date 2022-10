VIDEO: Divock Origi bedankt coach Pioli voor eerste basisplaats met goal en assist

AC Milaan kreeg zaterdagavond Monza op bezoek.

Milan-coach Pioli had deze week al laten uitschijnen dat Divock Origi stilaan helemaal fit was. Vorige week tegen Hellas Verona mocht hij al de tweede helft spelen, tegen Monza mocht hij een eerste keer in de basis beginnen.

Brahim Diaz had Milan in de eerste helft met twee goals al comfortabel op voorsprong gezet, met Origi als aangever bij een van die goals. In minuut 65 opende Origi ook zijn rekening bij Milan.

Origi schoot de bal mooi in de rechterbovenhoek, maar leek zich daarbij ook te blesseren en niet veel later werd hij gewisseld. Ranocchia scoorde nog fantastisch tegen voor Monza, Leao zorgde voor de 4-1 eindstand.

De Ketelaere en Vranckx mochten nog invallen bij Milan dat nu even veel punten telt als Napoli, dat morgen nog speelt op het veld van AS Roma.