Wolfsburg excuseert zich voor gedrag van de eigen spelers

De spelers van VfL Wolfsburg uit de Bundesliga hebben zich van hun slechtste kant laten zien en de club excuseert zich daarvoor.

De spelers trokken van Wolfsburg naar Leverkusen voor de wedstrijd van zaterdag. Op de trein weigerden enkele spelers een mondmasker te dragen. Zelfs na aandringen van het treinpersoneel deden ze dat nog altijd niet. Een verslaggever van televisiezender WDR zat toevallig op dezelfde trein en maakte melding van de feiten.

“VfL Wolfsburg biedt nadrukkelijk excuses aan voor het onprofessionele en ongepaste gedrag van zijn spelers. De excuses gaan in het bijzonder naar het personeel van de Deutsche Bahn. Dit respectloze gedrag kwam niet eerder voor op deze manier en stemt ook niet overeen met het gebruikelijke gedrag van het team”, schrijft de club in een verklaring op zijn website. “Het is op geen enkele manier verenigbaar met de waarden van VfL Wolfsburg.”

Ook zou trainer Niko Kovac zijn spelers aangesproken hebben over hun gedrag.