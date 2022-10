Opnieuw een invaller die match in beslissende plooi legt: "Dan hebben we goede wisselspelers hé" en "Hameren daarop"

Jonas De Roeck blijft het goed doen met Westerlo. Ook op bezoek bij KV Kortrijk werden de drie punten binnengehaald.

Niet voor het eerst mocht Westerlo daarvoor zijn invallers danken, want deze keer was het Nene Dorgeles die de wedstrijd helemaal monddood maakte in het slot van de match.

"De zesde goal van een invaller al? Dan hebben we goede invallers hé", kon er een lachje af bij Jonas De Roeck in het Guldensporenstadion.

Hameren op sterkte invallers

"We hebben wisselspelers die iets kunnen bijbrengen. Dat is belangrijk voor elk team. Het is een gegeven waar we heel sterk in zijn dit seizoen."

"Maar het is ook iets waar we op hameren. Zelfs spelers die de selectie niet halen zijn voor ons van belang, dat is vandaag ook weer gebleken. We zijn niet met elf-twaalf, maar met veel meer."