Romelu Lukaku lijkt eindelijk klaar voor rentree en daar is zijn coach blij mee: "Zijn afwezigheid was een aderlating"

Na twee maanden afwezigheid zal Romelu Lukaku voor het eerst weer in de selectie zitten bij Inter.

Romelu Lukaku speelde nog maar drie matchen in de Serie A sinds zijn terugkeer naar Inter. En ook in de Champions League speelde de Rode Duivel nog geen minuut door zijn blessure aan zijn linkerdij.

Simone Inzaghi is het nog niet 100% zeker, maar als alles goed gaat dan is Lukaku erbij voor de thuismatch tegen Viktoria Plzen woensdagavond. “Als hij geen last ondervindt, dan wordt hij geselecteerd. Romelu werkt hard en toont veel enthousiasme en zin. Hij boekt duidelijk vooruitgang", zei Inzaghi op zijn persconferentie voor de match.

Inzaghi is vooral blij dat Lukaku terug is. “We hebben het goed gedaan, maar we willen vooruitgang blijven boeken en hopelijk kunnen we dat met Romelu. Hij heeft de voorbije maanden veel gemist en zijn afwezigheid was een aderlating voor ons.”