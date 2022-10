Guardiola over het feit dat Erling Haaland maar een helft speelde tegen Dortmund: "Minstens drie redenen"

Erling Haaland kon niet uitblinken in de Champions League-match tegen zijn ex-ploeg Borussia Dortmund.

Erling Haaland bleef na de rust in de kleedkamer in de Champions League-match tegen Borussia Dortmund. Na de match kwam trainer Pep Guardiola met de nodige uitleg.

“Er waren drie redenen waarom we Erling aan de rust gewisseld hebben. Voor de wedstrijd had Erling lichte koorts. En ik vond hem er tijdens de match wat vermoeid uitzien. De laatste reden: Erling kreeg een trap op zijn voet. De medische staf was een beetje bezorgd. Daarom was hij niet meer in staat om mee te spelen in de 2e helft."

Of Haaland ook beschikbaar is voor de match tegen Leicester City dit weekend kon Guardiola niet zeggen. Maar de Spanjaard zag het wel positief in.