Lommel wint eindelijk nog eens, Deinze pakt drie punten onder nieuwe coach Grosjean

In de Challenger Pro League heeft Lommel SK nog eens kunnen winnen. Virton moest eraan geloven met 3-1. Het werd tijd, want de Limburgers stonden pas zevende. En ook Deinze heeft zijn start onder nieuwe coach Marc Grosjean niet gemist.

Virton kwam op voorsprong via Yann Mabella, maar Attah Kadiri maakte gelijk. Erop en erover, want de jonge Belgische Algerijn Rafik Belghali en in de slotfase de Spanjaard Eric Monjonell maakten er 3-1 van.



Door die 3 punten extra dicht Lommel (voorlopig) het kloofje met de top 6, die op een zakdoek van elkaar ligt. Virton ziet Deinze over zich springen en laat in de stand enkel nog Jong Genk achter zich.

Deinze won dan weer onder nieuwe coach Grosjean van de beloften van Standard: 4-1. Na amper 10 minuten zorgde De Belder voor het openingsdoelpunt. Van Landschoot bezorgde Deinze voor de rust nog een dubbele voorsprong.

Na de pauze kon de thuisploeg controleren. Dansoko maakte al snel de 3-0, Ghalidi kon vanop de stip tegenprikken voor Standard en Van Landschoot zette tien minuten voor tijd met zijn tweede van de avond uiteindelijk de 4-1-eindstand op het bord.