🎥 Diego Costa kan het niet laten: hij krijgt rood na een kopstoot en waant zich daarna onschuldig

Diego Costa heeft zich weer van zijn negatieve kant laten zien.

Nadat de Diego Costa (34) zeven maanden zonder club zat tekende hij begin september bij Wolverhampton Wanderers. Hij stonde de vijf laatste matchen telkens in de basis, maar goals leverde dat nog niet op.

Tegen Brentford kon hij ook niet scoren en in de 97ste minuut kookte het potje over bij de Spanjaard. In een duel deelde hij een kopstoot uit. De scheidsrechter had het niet gezien, maar aan het oog van de VAR ontsnapte Costa niet.

Hij kreeg al zijn zesde rechtstreekse rode kaart uit zijn carrière en begreep toen ook nog niet waarom. Zijn coach, Steve Davis, verwacht dat hij zijn spits zeker enkele weken gaat missen.