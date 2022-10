Vincent Kompany en Burnley blijven op kop in de Championship dankzij twee goals met Belgisch randje

Burnley en Vincent Kompany blijven het goed doen in de Engelse tweede klasse. Het nam het zaterdagnamiddag op tegen Reading, dat in de middenmoot staat.

Burnley kwam in de tweede helft op achterstand na een goal van Ince. Burnley bleef niet bij de pakken zitten en maakte gelijk via Benson Manuel (ex-Antwerp). De ploeg van Vincent Kompany leek op weg naar een negende gelijkspel.

Maar in de 94ste minuut scoorde Anass Zaroury (ex-Charleroi) nog de winninggoal en zo blijft Burnley aan de leiding. Het heeft nog altijd twee punten meer dan nummer twee in de stand, Blackburn.

The Zaroury story keeps on going 📖 pic.twitter.com/kqRPQw2JoB