Ondanks enkele zorgen bij Real Madrid staat Eden Hazard niet in de basis tegen Girona

Eden Hazard start ook op de bank tegen Girona. Real Madrid heeft zopas zijn basiselftal vrijgegeven.

Vooraf was er misschien wel hoop bij Eden Hazard om tegen Girona te starten. Een dag voor de wedstrijd had Karim Benzema na de training last. Hij maakte sowieso geen deel van de wedstrijdkern uit. Carlo Ancelotti wou geen risico's nemen. Ook waren er twijfels bij Rodrygo. Hij trainde zaterdag niet mee, maar zat wel in de kern.

De hoop om Hazard terug in de basis te zien, bleek uiteindelijk een maat voor niets. Ancelotti had in zijn basiselftal geen plaats voor Hazard. Hij zal dus moeten hopen op een invalbeurt. Ook de twijfels rond Rodrygo draaiden positief uit. Hij start wel.