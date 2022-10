🎥 Luis Suarez is absoluut nog niet versleten en leidt Nacional naar titel: "Hij is door een toverstaf aangeraakt"

Luis Suarez is nog niet versleten. De spits verhuisde naar Uruguay bij zijn ex-ploeg Nacional en leidde hen naar de titel. De 35-jarige spits is klaar voor het WK.

Na zijn terugkeer verloor Nacional niet meer en Suarez scoorde zes keer. Gisteren pakten ze de titel. Suarez scoorde één keer in de reguliere speeltijd en één keer in de verlenging. Na de 2-1 werd het uiteindelijk nog 4-1.

Trainer Pablo Repetto was na afloop duidelijk over Suárez, die (voorlopig) zijn laatste wedstrijd voor Nacional speelde: "Hij is een speler die aangeraakt is door een toverstaf en die levert als het moet. We weten niet wat de toekomst hem gaat brengen, maar ook als hij niet doorgaat dan zijn wij als club en als fans hem dankbaar."