Kompany heeft lof voor twee landgenoten die hij naar Burnley haalde: "Zo kan hij er 15 à 20 maken"

Vincent Kompany lijkt de voorbije weken altijd de juiste keuzes te maken. Zo brengt hij telkens Manuel Benson in, die dan het verschil maakt. En voor Anass Zaroury heeft hij zelfs een basisplek.

Onder Kompany is Benson telkens beslissend gebleken en dat was wat ze bij Antwerp van hem verwachtten. "Benson kan een wedstrijd doen kantelen voor ons, dat weten we", vertelde Kompany.

"Ik weet wat hij kan, ik heb het hem zien doen bij zijn vorige club. Soms maakt het niet uit wanneer je een speler het veld op stuurt, we hebben spelers die op eender welk moment iets kunnen brengen."

Wat Zaroury momenteel doet, is zelfs straf te noemen, want bij Charleroi was hij niet echt een uitblinker. Tegen Reading scoorde hij in de toegevoegde tijd de winnende treffer. In de laatste vijf wedstrijden scoorde hij drie keer en deelde hij één assist uit. "Als je enkel wereldgoals scoort dan kom je misschien op vijf doelpunten per seizoen uit, als je de bal aan de tweede paal kan binnentikken kan je er 15 à 20 scoren. Het is heel goed dat Anass die bal scoorde. Ik ben heel blij voor hem, zo dikt hij zijn statistieken wat aan."