De Bruyne hint naar einde interlandloopbaan: "Ik ben 31, ik weet niet wat de toekomst binnen vier jaar zal brengen"

Kevin De Bruyne kijkt uit naar het WK. Hij wil er alles geven om nog eens op de internationale scène te schitteren met België. Want dit kan ook zijn laatste worden. Want ook hij - al is het er nog niet aan te zien - wordt een dagje ouder.

“Mijn familie zal aanwezig zijn tijdens de groepsmatchen. Het is ook de eerste keer dat mijn kinderen erbij zullen zijn op een WK”, vertelt De Bruyne bij The Independent. “Omdat ik al 31 ben, weet ik niet wat de toekomst over vier jaar zal brengen. Daarom dat hele familie nu naar Qatar afzakt. Het wordt sowieso speciaal en vooral een gebeurtenis die ik niet wil missen. De oudste twee zijn vier en zes jaar oud, zij volgen het voetbal een beetje. Mijn dochter van twee daarentegen niet echt. Al kan zij wel gewoon genieten van de zon en spelen in het zwembad." Zoals altijd behoudt hij zijn cool. “Ik ben enthousiast. Het wordt mijn derde WK en dat is altijd speciaal. Evenementen als deze zijn geweldig omdat de hele wereld toekijkt. Maar het heeft geen zin om erover te stressen. Het is mijn derde keer, ik begrijp wat er komt en ik kan niet spreken voor iemand anders die er voor het eerst bij is.”





Corrigeer



Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier! Verstuur

Volg Manchester City - Sevilla live op Voetbalkrant.com vanaf 21:00 (02/11).