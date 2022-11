🎥 2-0 achter, Europees uitgeschakeld en een gele kaart? "High five!", denkt Atletico-speler

Een paar jaar geleden waren ze nog finalist in de Champions League maar deze jaargang is Atletico Madrid roemloos uitgeschakeld in de groepsfase.

Atletico moest minstens even goed doen dan Leverkusen om door te stoten naar de Europa League maar Leverkusen speelde gelijk tegen Club Brugge en Atletico verloor van Porto. In 2016 waren Atletico en Diego Simeone nog verliezend finalist, het jaar erna gingen ze eruit in de halve finales. Nog nooit zijn de Madrilenen uitgeschakeld geweest als laatste in de groepsfase.

Tegen en in Porto stond het al snel 2-0 waardoor Atletico heel snel wist dat ze uitgeschakeld zouden zijn. Het zorgde bij Atletico-speler Reinildo voor wat ironie.

De verdediger kreeg namelijk enkele minuten voor de rust een geel karton onder zijn neus geduwd. Zijn reactie was niet weglopen of in de discussie gaan met de scheidsrechter, wel om hem een high five te geven: