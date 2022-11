Héél productief in oktober... Is Vanzeir weer in beeld bij Duivels na blessure Lukaku? "Ik weet dat de kans niet al te groot is"

De blessure van Romelu Lukaku opent misschien wel perspectieven voor andere jongens. Uit voorzorg zou Roberto Martinez wel eens een extra spits kunnen meenemen. En dan komt Dante Vanzeir toch in beeld? Met zeven goals samen met Batshuayi de productiefste spits in oktober.

Vanzeir zit in een goeie vorm en wil dat tegen Union Berlin nogmaals etaleren. “Ik vind niet dat ik het slecht gedaan heb. Mijn statistieken zijn niet slecht, maar konden bij momenten nog beter. Maar in mijn eerste Europese seizoen leg ik de lat niet té hoog. Ik probeer met mijn ogen te leren. En collectief heeft Union in Europa een echte stap gezet. We hebben ons kunnen ‘matchen’ met toch grote clubs in Europa. Union Berlin, Braga en Malmö, dat zijn niet van de minsten", zegt hij in HLN.

Vorig jaar mocht Vanzeir al even proeven van de nationale ploeg, maar misschien liggen er wel weer kansen nu Lukaku twijfelachtig is. “Hopen mag altijd, maar ik denk dat het moeilijk zal zijn. Het is de keuze van mijnheer Martínez, maar ik ben er niet te fel mee bezig omdat ik weet dat de kans niet uiterst groot is. Ik probeer me te focussen op Union en als ik toch in de selectie zit, zal ik klaar zijn om mijn aandeel te hebben.”