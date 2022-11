Challenger Pro League: RWDM voorlopig alleen leider na winst bij Dender, Anderlecht haalt uit in U23-Clasico

In de Challenger Pro League kwamen vrijdag al RWDM en de U23 van Anderlecht in actie en die hebben beiden de winst gepakt. Voor de Molenbekenaren betekent dit dat ze voorlopig alleen aan de leiding komen.

Na elf speeldagen deelde RWDM de leiding met SK Beveren, maar dat speelt zaterdag pas tegen Club NXT. Op het veld van Dender kon RWDM dus voorlopig naar de leiding springen. Hoewel het het daar niet altijd onder de markt had, wist Florian Le Joncour wel op het uur te scoren. Dat ene doelpunt was voldoende om de volle buit mee naar Sint-Jans-Molenbeek te nemen.

Er stond nog een andere bijzondere affiche op het programma: RSCA Futures-SL 16, oftewel Anderlecht-Standard bij de U23. Onlangs was het Standard dat bij de grote jongens in eigen huis nog de Clasico naar zijn hand zette, tot supportersgedrag de wedstrijd deed stoppen. Bij de U23 liggen de waardeverhoudingen enigszins anders.

Het duurde niet lang of RSCA Futures kwam 1-0 voor. Epolo werkte slecht weg in de voeten van Lokesa en die verschalkte met een lob de Luikse doelman. De verdubbeling van de score liet niet lang op zich wachten: David Hubert maakte op hoekschop 2-0. Even na de pauze lag de eindstand al vast. Na knap werk van Enock Agyei lukte Lokesa de 3-0. RSCA Futures staat nu tweede, op twee punten van leider RWDM.