Feyenoord-fans gaan boekje weer ver te buiten: "Ze smeten met urine tegen de dug-out"

Maurizio Sarri is gedegouteerd na de confrontatie tussen Feyenoord en Lazio. De Italiaanse coach beweert dat de Rotterdamse fans bekers met urine wierpen.

"Er werd vanaf de tribune met zakken pis tegen de dug-out gegooid. Het spreekt voor zich: dat is nogal irritant", zei Sarri op de persconferentie.

"Er vlogen nogal veel bekers bier richting de bank van Lazio", antwoordde trainer Arne Slot toen hem gevraagd werd naar de incidenten. "Een van assistenten, John de Wolf, was meteen aanwezig en probeerde het rustig te krijgen. Ook mijn aanvoerder Orkun Kökçü probeerde dat, omdat wij die fans vandaag ontzettend hard nodig hadden."

"We weten hoe hard we onze fans nodig hebben en hoe de UEFA straft als ze dit soort dingen zien. We hebben tegen Sturm Graz al eens met een lege tribune gespeeld, maar toen wonnen we met 6-0. In de achtste finale van de Europa League zullen we een ploeg treffen waartegen we onze supporters weer keihard nodig hebben. We moeten afwachten hoe de UEFA dit inschat. Maar ik denk dat we daar allemaal wel een voorgevoel over hebben. Dat is ontzettend jammer."