Mourinho kan het niet nalaten om sneer uit te delen naar Lazio-directeur: "Ze hebben alles om de Conference League te winnen, maar ook meneer Tare"

José Mourinho heeft graag gelijk en als hij aangevallen wordt, kan je verwachten dat hij op een of ander moment gaat terugslaan. Na de zege van AS Roma tegen Ludogorets en de groepswinst in de Europa League was zijn moment gekomen om af te rekenen met Lazio-directeur Igli Tare.

Ik denk dat Lazio de favoriet is om de Conference League te winnen. Dat meen ik oprecht. Je hebt West Ham United, Fiorentina, Lazio en wie nog meer? Villarreal?', vroeg Mourinho zich af. "Ik heb nog niet gezien wie verder allemaal zijn afgevallen, maar voor mij is Lazio de favoriet. Ze hebben er de trainer, de spelers en het team voor. Misschien is het probleem dat ze ook meneer Tare hebben, die de prijs niet wil winnen omdat hij de competitie niet waardeert." Daarmee reageerde hij op een uitspraak van de sportief directeur van Lazio die drie weken geleden zei dat "er in het voetbal zinloze competities verzonnen worden zoals de Conference League, die ik de loserscompetitie noem, of de Europa League, die weinig waarde vertegenwoordigt". Mourinho won vorig seizoen de Conference League met AS Roma en liet dat ook vereeuwigen in een tatoeage op zijn bovenarm. Naast de trofeeën van de Champions League en de Europa League.