🎥 WOW! Ex-speler Anderlecht solliciteert in Nederland voor doelpunt van het jaar met weergaloze trap van aan zijlijn

In de Eredivisie werd een ferme sollicitatie gedaan voor doelpunt van het jaar. Door een ex-Anderlecht-speler nog wel. Alexander Büttner droeg in 2016 het t-shirt van paars-wit en komt anno 2022 uit voor De Graafschap.

De linksachter ging met De Graafschap vrijdagavond op bezoek bij Den Bosch en deed daar nog binnen het openingskwartier alle monden openvallen. Centrale verdediger Fortes verstuurde een kruispass naar de zijkant en daar stond Büttner te wachten, haast helemaal tegen de zijlijn geplakt.

Wat niemand voor mogelijk hield, gebeurde vervolgens toch: Büttner nam de bal in één tijd op de slof en het werd werkelijk een weergaloze trap die over doelman Van der Steen in doel belandde. Een waanzinning kunststukje van de 33-jarige Nederlander.

Goal van het jaar van Alexander Büttner?! 😨#dbogra pic.twitter.com/CHOrZpHXTY — ESPN NL (@ESPNnl) November 4, 2022

In 2016 speelde Büttner nog veertien matchen voor Anderlecht, dat hem toen huurde van Spartak Moskou. Nadien keerde Büttner terug naar zijn thuisland, volgde ook nog een Amerikaans avontuur en inmideels is hij in de Eerste Divisie - de Nederlandse tweede klasse - beland bij De Graafschap. Zijn wereldgoal was goed voor de 0-1 bij Den Bosch, maar De Graafschap zou die voorsprong wel nog uit handen geven.