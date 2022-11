De nieuwe doelpuntviering van Ronaldo is alweer een hype

Zoals wel vaker worden de dingen die Ronaldo doet een hype. Denk maar aan het Coca Cola verhaal. Ronaldo zette op de persconferentie op het EK de Coca Cola uit beeld, later deed onder andere Paul Pogba hem na.

Nu is ook zijn nieuwe viering een hot topic. Atalanta-spelers Ademola Lookman en Merih Demiral deden zijn viering na bij de 1-0 voor Atalanta tegen Napoli. De wedstrijd eindigde in een 1-2 zege voor Napoli.

Cristiano Ronaldo's new celebration has made its way to Serie A 😂 pic.twitter.com/0QW9EWt3C6