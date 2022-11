🎥 België pyroprobleem? Fans FC Kopenhagen zetten ganse tribune in lichterlaaie

Na de stopgezette Standard-Anderlecht was België enkele dagen in de ban van supportersgeweld en het gebruik van pyrotechnisch materiaal in de stadions.

Op welke manier krijgen de supporters het vuurwerk het stadion binnen? Zitten er mollen bij de tegenstander? Zijn de stewards te laks? Veel vragen waar maar moeilijk een antwoord op te vinden was. In Kopenhagen afgelopen week zijn er klaarblijkelijk helemaal geen fouilles gebeurd door de stewards. De Deense ploeg scoorde afgelopen woensdag tegen Dortmund haar enige doelpunt in deze Champions League-campagne en dat leverde hen een gelijkspel op tegen Borussia Dortmund. Aangezien Dortmund al zeker 2e was en Kopenhagen zeker 4e, was er maar weinig aandacht voor de wedstrijd. Maar deze beelden willen we u toch niet onthouden. De Deense supporters zetten na het doelpunt namelijk de hele tribune in lichterllaaie met bengaals vuur en vuurwerk: Die Ultras des FC Kopenhagen haben beim #UCL Heimspiel gegen Borussia Dortmund eine irre Pyro-Show gezeigt! 🔥#FCKBVB #COPBVB #BVB #FCKlive #Copenhagen pic.twitter.com/Ktq1Iuiiua — Fussballmafia.de (@fussballmafiade) November 2, 2022