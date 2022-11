🎥 Doelpunt van ex-Kortrijkspeler doet PSG wankelen maar brengt hen net niet ten val

PSG nam het zondagmiddag op tegen Lorient in de Franse Ligue 1. Normaal gezien zouden we een eenvoudige overwinning verwachten van de sterren van PSG maar dat draaide toch anders uit.

Lorient stond voor het duel op een mooie gedeelde derde plaats in de Franse competitie en wou maar al te graag punten afsnoepen van PSG. Dat begon echter zeer slecht want na tien minuten schoot de thuisploeg zichzelf in de voet door slecht uit te voetballen. Doelman Mvogo liet zich in de luren leggen en enkele seconden later stond het 0-1.

De thuisploeg knokte zich echter terug in de wedstrijd en na de rust werd het 1-1. Een oude bekende scoorde voor Lorient: Terem Moffi. De Nigeriaanse aanvaller speelde iets meer dan een half jaar in Zuid-West-Vlaanderen voor hij voor 8 miljoen euro naar Lorient trok. Daar is hij dit seizoen toch al goed voor 8 doelpunten in 12 wedstrijden.

Na België maakt Frankrijk nu kennis met @7erem_! 💪 pic.twitter.com/FNxFfud2dO — Play Sports (@playsports) November 6, 2022

Lorient leek op weg naar een stunt maar in de 81e minuut maakte Danilo Pereira de 1-2 voor PSG waardoor de Parijzenaars toch met de drie punten opnieuw huiswaarts konden (met het vliegtuig wellicht).