🎥 Ligue 1: PSG verstevigt zijn leiderspositie, Marseille wint van Lyon

In de Ligue 1 heeft PSG zijn leiderspositie verstevigt. Marseille won de topper van Lyon.

PSG speelde thuis tegen Troyes, een lage middenmotor, maar het had meer moeite dan op voorhand gedacht. Mama Baldé bracht de bezoekers 2 keer op voorsprong. Tussendoor had Carlos Soler voor het doelpunt van PSG gezorgd.

Nadien vonden de sterren van PSG het welletjes. Lionel Messi scoorde met een afstandsschot en gaf even later de doorsteekpass voor Neymar. Daarna trapte Kylian Mbappé vanop de stip de 4-2 binnen. In het slot scoorde Ante Palaversa nog voor Troyes.

Later op de avond speelden Marseille nog thuis de topper tegen Lyon. Er was veel strijd en aan beide kanten waren er kansen. Het duurde tot bijna aan de rust vooraleer de score werd geopend. Jordan Veretout schilderde een voorzet op het hoofd van Samuel Gigot: 1-0 voor Marseille. Na de rust hield Marseille stand en zo wonnen ze de topper van Lyon.

PSG vergrootte zijn voorsprong op Lens weer tot 5 punten en telt 38 punten. Marseille sprong naar de 3e plaats en telt 27 punten. Lyon staat 8e met 20 punten.