🎥 What's in a name: doelman Lewandowski scoort vanop eigen helft in Italiaanse derde klasse

In de Italiaanse derde klasse is er speler met de naam Lewandowski die de wereld rond gaat.

Michal Lewandowski is doelman bij Serie C-ploeg ACR Messina en viel deze week op met een werelddoelpunt. Het lijkt wel of de familienaam Lewandowski iets doet met je voetballende kwaliteiten.

Michal is geen familie van Barcelona-speler Robert maar wanneer de doelman bij een uittrap de bal rechtstreeks in het net van de tegenstander trapt, is de vergelijking natuurlijk niet ver.