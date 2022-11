Bilal El Khannouss verklaart keuze voor Marokko: "Wil hen trots maken"

Door de blessure van Luca Oyen kreeg Bilal El Khannouss zijn kans bij Racing Genk aan het begin van de seizoen en de jonge middenvelder ontgoochelde niet.

Al snel werd duidelijk dat de Racing Genk-speler over heel veel potentieel beschikt. De 18-jarige spelverdeler mist nog statistieken maar toont zich wel elke week bij de Limburgers.

In de jeugdreeksen speelde El Khannouss voor de U15, U16, U17 en U18 voor België maar bij de seniors heeft hij niet voor de Rode Duivels gekozen maar wel voor Marokko. Een opvallende keuze die hij in een gesprek met ploegmaat Patrik Hrosovsky verklaart op het YouTube-kanaal van Racing Genk. "Ik kreeg daarna de kans om bij Marokko te spelen. Mijn grootouders zijn van Marokko en ik wil hen trots maken, vandaar de keuze", klinkt het.

Binnenkort zit Marokko in de groep van de Rode Duivels en de jonge middenvelder blijft hopen op een selectie om naar Qatar te mogen. "Ik weet niet of de coach me zal oproepen maar ik kijk ernaar uit en zal zijn keuze respecteren", klinkt het.

Hrosovsky zal er niet bij zijn op het WK want Slowakije kon zich niet kwalificeren. "Wellicht zal ik enkele dagen vakantie nemen met mijn familie en verder zal ik wel supportereren voor mijn ploegmaats op het WK. Misschien ook voor jou", knipoogt de middenvelder.