'The Wout Faes-effect': Leicester City naar veilige oorden na inbreng van nu al immens populaire verdediger

Leicester City kreeg deze zomer kritiek. Ze haalden maar één grote versterking waar ze veel geld voor neertelden en dat was Wout Faes. Een paar maanden later is de teneur wel heel anders. Wout Faes deed Wesley Fofana vergeten.

Fofana trok naar Chelsea en op de laatste transferdag haalde Leicester Faes als zijn vervanger. Maar de 24-jarige verdediger heeft wel een impact gehad op het team. En dat bewijzen ook de resultaten en de reacties van de fans. Voor Faes in het elftal kwam, had Leicester in zes matchen niet weten te winnen. Sinds hij erin staat, wonnen ze vier van hun acht duels. Hallo Roberto Martinez?

Wout Faes’ game by numbers vs. Everton:



80 touches

70 passes

7 passes into final ⅓

6 x possession won

4 duels won

4 clearances

2 tackles made

2 touches in opp. box

1 clean sheet



Classy and composed. 💪 pic.twitter.com/MEpSHTpVBK — Squawka (@Squawka) November 5, 2022