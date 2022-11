🎥 Zakaria Bakkali belangrijk met 2 goals in de zege van RKC tegen AZ

Zakaria Bakkali heeft nog eens iets van zich laten horen. Tegen AZ scoorde hij 2 keer.

Na heel wat omzwervingen speelt Zakaria Bakkali vanaf dit seizoen voor RKC Waalwijk. Daar wil de Belg na mislukkingen bij onder meer PSV, Valencia en Anderlecht nog eens zijn carrière herlanceren.

Daarvoor is hij goed op weg. Ondanks zijn beperkte aantal speelminuten scoorde hij dit seizoen al 3 keer. Afgelopen weekend was hij belangrijk in de 3-1-zege tegen AZ. Hij scoorde in het slot nog 2 doelpunten.