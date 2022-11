Héél sterk bezig in Premier League, maar nog niet zeker van selectie voor Rode Duivels: "Ik heb alles gedaan binnen mijn mogelijkheden"

Donderdag maakt Roberto Martinez zijn selectie bekend. Voor een paar jongens wordt het bang afwachten of ze bij de 26 zullen zijn. Wout Faes is er daar één van, maar eigenlijk zou hij met zijn huidige prestaties bij Leicester City er altijd moeten bij zijn.

Maar de bondscoach kiest dikwijls voor gevestigde waarden. Zo hebben Jason Denayer en Dedryck Boyata al een langer verleden bij de Rode Duivels, maar zitten beiden ook niet in de vorm van hun leven. En ook Zeno Debast is een concurrent. Faes doet het echter schitterend bij Leicester en werd al een paar keer verkozen tot 'Man van de Match'. Sinds zijn komst pakten ze ook vijf clean sheets in acht matchen.

"De bondscoach moet met veel dingen rekening houden, hé. Ik probeer niet te veel te verwachten”, aldus Faes in Het Nieuwsblad. Hij wordt door Martinez gezien als de centrale verdediger in de driemansdefensie. “Klopt, dat legde hij tijdens de laatste interlandbreak toch uit. Hij vindt dat ik als centrale man moet sturen en de coaching verzorgen. Ik heb hem toen wel gezegd dat ik volgens mij ook uit de voeten kan links of rechts in de driemansdefensie. Maar ik denk dat de bondscoach dat ook wel beseft."

Als hij er nu niet bij is zou de ontgoocheling best groot zijn. "Het WK is het hoogst haalbare, daar wil iedereen naartoe. Maar ik denk dat ik mezelf sowieso niks kan verwijten. Ik kan alleen maar zeggen dat ik alles heb gedaan wat binnen mijn mogelijkheden ligt. Ik speel op het hoogst mogelijke niveau én ik zit in de beste periode uit mijn carrière. Hopelijk is dat genoeg om de bondscoach te overtuigen.”