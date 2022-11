🎥 Kompany laat twee Belgen wekelijks uitblinken: Benson en Zaroury maken enorme progressie

Burnley heeft nu ook in de Carabao Cup zich laten gelden. Ze wonnen met 4-1 van Crawley Town. En weeral was er een hoofdrol weggelegd voor twee Belgen. Vincent Kompany heeft Manuel Benson en Anass Zaroury alvast aan het voetballen gekregen.

U moet onderstaande samenvatting maar eens bekijken. Manuel Benson is quasi bij elke gevaarlijke fase betrokken. Hij scoorde al zes keer in de competitie en dat is één keer meer dan bij Antwerp vorig seizoen. Anass Zaroury scoorde als invaller twee keer en zit intussen ook al aan vijf doelpunten voor Burnley. "Als hij aan de tweede paal komt, zal hij heel veel makkelijke doelpunten maken", merkte Kompany onlangs nog op. En jawel, de ex-Carolo nam dat ter harte...